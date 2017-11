Santarcangelo-Vicenza: il pre partita di mister Colombo

Dopo l'allenamento di sabato al Morosini il mister sembra essere intenzionato a riproporre il 3-5-2 nel posticipo romagnolo di lunedì sera contro il Sartancangelo. Probabile ritorno di De Giorgio mezzala, mentre ancora dubbi su Romizi per il dolore al ginocchio. Al suo posto candidature di Tassi, Bangu o Ferchichi.

Niente Beruatto, riconvocato da Guidi per la sfida di martedì dell'under 20 contro l'Olanda e Malomo, visto in allenamento ma senza mai toccare la palla. Infine Colombo deve decidere per una seconda punta a fianco di Comi in attacco: Giacomelli o Lanini?

DIRETTA ORE 15