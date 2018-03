Vicenza-Santarcangelo, Lerda: "Pensare solo a vincere, stateci vicino!"

"Lo so che sono stati mesi difficili, ho seguito tutto. Ma adesso non c'è più tempo da perdere: sono qui per salvare il Vicenza e stop. Il resto sono solo chiacchiere".

Non è cambiato Franco Lerda da quando l'abbiamo lasciato un anno e mezzo fa, anche se sembra passato un secolo. Aveva fatto due comparsate in via Schio, nel corso dell'ultima stagione, ma gli abbocchi con il ds Zocchi non erano stati, a quanto trapelato, dei migliori. Ora tocca a lui salvare la baracca, e questa volta non è un eufemismo, per mantenere accesa la fiammella sull'altarino per la sopravvvenza del club nato nel 1902, i primi in Veneto.

"Non parlo di chi mi ha preceduto e delle vicende di quelle ore, posso solo dire che sono molto amareggiato, ma l'ambiente è questo. Ora devo pensare ai ragazzi: ho trovato delle persone serie, che hanno voglia di fare e che hanno a cuore il bene della squadra. Io, come sapete già, metterò il mio massimo, se possibile di più".

Prima di riprendere gli allenamenti, una parola Lerda la riserva ai tifosi: "Non si è mai vista una piazza così. Non ho nemmeno le parole per descriverla. Io posso garantire che noi ce la metteremo tutta, comprendo la disillusione per quanto visto nelle ultime settimane, ma stateci vicino!"