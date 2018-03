Vicenza-Santarcangelo: le pagelle di Alberto Belloni

Le paglle di Vicenza-Santarcangelo

VALENTINI 6: inoperoso per metà gara, ha un picciolo neo sul tiro del 15’ sul quale respinge in modo avventuroso. Buon colpo di testa in avanti al 78’ ma parato. Poco da fare sul 2-1.

MALOMO 5,5: non ha problemi sul piano difensivo e si fa vedere in qualche occasione anche in area avversaria, facendo valere il suo potenziale aereo. Contiene bene Capellini. Nella ripresa cerca di dare una mano con qualche discesa, ma ne cava poco.

MILESI 5: si muove con naturalezza nello scacchiere a tre escogitato da Lerda. ma al 48’nquando Piccioni si proietta sul lato destro di Valentini, lui sbaglia la diagonale e ne esce il gol di Di Santantonio. Al 52’ balbetta in area alla “Mai dire Gol” e per fortuna che il Santarcangelo non ne approfitta. Ed è ancora lui al 81’ il più vicino a Piccioni quando il n. 14 effettua la girata vincente. Non è l’unico colpevole, intendiamoci…

CRESCENZI 5,5: dalla sua parte gli ospiti hanno un po’ il freno a mano tirato ma qualche volta tentano timide sortite. Niente da annotare nel secondo tempo, se non un retropassaggio al 95’ che fa incazzare ancor più il pubblico.

BIANCHI 6: il pendolino sulla fascia gli riesce più volte, trovando il modo di infilarsi tra le maglie gialloblù. Nella ripresa tuttavia gi si accende la spia del carburante e il mister preferisce tentare la carta di un altro attaccante.

FERRARI 5,5: il suo innesto non aggiunge nulla al Vicenza

GIORNO 5,5: tanto movimento ma pochi inserimenti degni di questo nome. Dalla sua un paio di tentativi dalla distanza, finiti fuori misura. Ha una buona chance al 51’ ma il suo tiro di collo va in Curva Nord. Poi Lerda lo manda in spogliatoio

ALIMI 5: la sue entrata è tutta condensata attorno all’88’: un pallone perso malamente (per fortuna l’arbitro fischia il fallo) poi un passaggio inguardabili e infine un tiro alle stelle.

TASSI 5,5: gli tocca distribuire tanti palloni, che in genere gioca con giudizio ma senza invenzioni particolari. All’8’ un passaggio laterale rischia di mettere Malomo in guai grossi. Buono il suo inserimento al 61’. Poi quasi più niente.

DE GIORGIO 4,5: pare scarico sulle gambe. Lo si vede nelle ripartenza, durante le quali preferisce in genere prendere il fallo piuttosto che andare in verticalizzazione. Il suo stato di forma è tutto nell’assist sciagurato a Giacomelli del 57’. Alza sciaguratamente sopra la traversa la più grossa delle occasioni al 71’.

GIACOMELLI 6: la sua presenza in campo è quella che spacca il primo tempo. Il Santarcangelo fa fatica a stopparlo e lui ne approfitta. L’assist del 24’ è decisivo ma bella anche la sua giocata al 28’. Interessante il suo assist per Comi al 65. Il suo voto è di media con la brutta prova dei secondi 45’ minuti.

JAKIMOVSKI 5: niente di trascendentale, ma un paio di scorribande al 4’ e al 15’ hanno sorpreso la difesa romagnola. Progressivamente scompare e il mister lo cambia al 54’.

GIRAUDO 5,5: 5,5si fa saltare colpevolmente nell’azione del secondo gol

COMI 6-: si vede subito che parte tignoso e pieno di voglia di fare. E quando Jack gli offre la palla giusta, ecco finalmente che si rivede il bomber. Prova il tiro da lontano al 77’ ma senza far male. Anche per lui una media tra il buon primo tempo e la ripresa assolutamente anonima.

GIUSTI e BANGU n.g. : si adattano bene al nulla generale

Mister LERDA