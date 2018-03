Vicenza-Santarcangelo: tutto fino alla diretta

La speranza è di rompere l'uovo di Pasqua e trovare i tre punti che i biancorossi non guadagnano al Menti dal 5 novembre scorso. Doppio debutto gli allenatori: il richiamato Lerda per il Vicenza e il figlio di Zdeněk Zeman per gli avversari