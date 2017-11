Vicenza-Sambenettese, l'analisi di Alberto Belloni: "Che svolta sia!"

CAPITOLO SOCIETA’

Pare essere stata imboccata la dirittura d’arrivo, ma meno se ne parla, meglio è. Dopo esserci tutti sbizzarriti in fiumi di chiacchiere, è opportuno che di qui in poi parlino solo i fatti. Ieri, prima della partita, ho scambiato qualche battuta con uno dei soci ViFin, il quale mi ha confessato: “E’ fatta con Boreas. Salvo che fino a lunedì non ci sia il colpo di coda da parte di qualcuno. Il che, viste quante ne sono successe sin qui, è sempre possibile.”

Il Vicenza prossimo venturo dovrebbe quindi parlare arabo. Sanfilippo non ne è convinto e sostiene di avere in mano le carte giuste per sovvertire qualsiasi operazione che non porti in Piemonte. Non ho visto i documenti, ma potrebbe trattarsi di promesse a vendere le quote personali da parte di alcuni soci ViFin. Che non è la stessa cosa di una promessa a vendere la società come soggetto giuridico. Ma qui ci addentriamo in sottigliezze legali, che terranno probabilmente banco in un confronto in Tribunale che verosimilmente potrebbe seguire la fine della Lanenovela. A meno che non si chiuda la questione con un indennizzo per mettere una pietra sopra ad ogni rivendicazione.

Resterà da verificare, naturalmente, il programma concreto di intervento dei nuovi proprietari: un’incognita che solo il tempo è in grado di sciogliere. Le intenzioni sono ottime, ma i fatti, si sa, sono altra cosa…

CAPITOLO ALLENATORE