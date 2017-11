Vicenza-Sambenedettese: il pre partita di mister Colombo

Le intenzioni del mister sono quelle di mettere in campo una squadra che tiri fuori più coraggio rispetto alle partita contro Triestina e Sudtirol. Reduci da due pesanti sconfitte il Vicenza occupa l'ultima piazza utile per l'approdo ai play off.

Colombo, scampato alla sostituzione, ha già annunciato che partirà col modulo 3/5/2 per un match contro una sambenettese che è in serie utile da 5 partite anche se con due ultimi pareggio. I rossoblù porteranno al Menti 500 tifosi.

DIRETTA ORE 13:30