Vicenza-Sambenedettese: le pagelle di Alberto Belloni

VALENTINI 6: incolpevole sul gol, sul quale è lasciato solo come Cristo in Croce. Al 49’ però incappa nella più assurda delle stupidaggini e gli va di lusso che non sia 2-0.

CRESCENZI 4,5: dalla parte di Esposito al 36’ dovrebbe esserci lui, che invece sta chiudendo con gli altri sulla sinistra. Al 42’ azione fotocopia, con ancora Esposito liberissimo al centro, solo che stavolta non ci arriva. Nella difesa a tre non ci capisce nulla. nella ripresa qualche altro florilegio. Mezzo punto in più per la botta che prende in occasione del gol.

MILESI 6: nel primo tempo appena un po’ meglio del compagno di reparto, ma anche lui appare in evidente affanno. nella ripresa trova misura e sicurezza e soffre meno.

BIANCHI 6: è tignoso e pieno di grinta, tuttavia si vede che il ruolo non è esattamente il suo. Sulla propria fascia destra la Sab trova almeno un po’ di opposizione. Sparisce nei secondi 45’ minuti.

BERUATTO 6: è quello che in avvio di gara sembra avere più gamba e coraggio. Tenta ripetutamente l’incursione in velocità e mette in mezzo qualche cross. Anche lui però sbaglia più del lecito. Buona azione personale con tiro al 52’. Un bruttissimo pallone perso al 88’. Corre fino in fondo.

ROMIZI 5,5: nel ruolo trova molti impacci. Dovrebbe inventare qualcosa tra le linee ma non trova mai la giocata pericolosa. Colombo se ne accorge e alla ripresa del gioco lo piazza più indietro. Nella nuova posizione vivacchia, senza infamia né lode.

ALIMI 4: un tiro fuori dal specchio della porta al 35’. E questo è quanto. Dovrebbe essere l’ispiratore del gioco e invece si mette in luce più che altro per passaggi trasversali. Tiro fiacchissimo al 74’. Un’altra delle tante gare da dimenticare.

DE GIORGIO 5: ci si aspettava un po’ di fosforo sulla trequarti, invece il fantasista non salta mai l’uomo e non crea superiorità numerica. Al 57’ prende una botta ed esce, senza rimpianti.

DI MOLFETTA 5: sulla fascia sinistra il Lane nella prima frazione di gioco produce poco o nulla. E visto che la zona è sua… Il resto della sua gara è in linea con questo grigiore

LANINI 5,5: punizione sulla barriera al 2’, si incarta al 37’ e perde una buona opportunità. Evanescente e mai in grado di trovare la giocata negli ultimi metri. La prestazione continua dopo l’intervallo e il mister lo cambia.

COMI 7: un tiro deviato al 4’, altro tiro rimpallato al 20’. Nel primo tempo, tante sportellate e niente grattacapi per Aridità. Gran tiro di destro al 59’ appena sopra al montante. Un colpo di testa al 72’ che finisce a lato. Lo trattengono per la maglia in area al 79’ ed è rigore, che poi realizza. Implacabile in tuffo sul 2-1. Per fortuna che c’è lui a cavare le castagne dal fuoco.

FERRARI 5: al 71’ ha una palla giocabile in area ma con ne tira fuori nulla. Impalpabile.

GIACOMELLI 6: mette un po’ di verve alla squadra ed è suo il cross per il gol della vittoria di Comi. Però non esulta al momento della marcatura e se ne va alla fine senza festeggiare coi compagni.

BANGU n.g.: un tiro fuori al 70’ e poco altro

SALIFU: n.g.

All. COLOMBO 5: il primo tempo lo lascia tutto ai rossoblù. Successivamente il suo Vicenza è un po’ più intraprendente e pur senza trovare un gioco convincente ci mette almeno l’ardore agonistico che altre volte è latitato. Riesce così a vincere la partita col cuore e il mister torna a sorridere, sebbene a denti stretti, perché i problemi permangono tutti.