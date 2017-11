Vicenza-Sambenedettese: 2-1: Esposito, Comi su rigore e raddoppio di Comi

La Cronaca

VICENZA (3-5-2): Valentini; Crescenzi, Milesi, Bianchi; Di Molfetta, Romizi, Alimi, De Giorgio, Beruatto; Lanini, Comi. All.: Colombo.

A disposizione: Fortunato, Costa, Magri, Giraudo, Bangu, Salifu, Turi, Tassi, Giusti, Giacomelli, Ferrari.



SAMBENEDETTESE (4-3-3): Aridità; Rapisarda, Conson, Miceli, Tomi; Gelonese, Bove, Vallocchia; Troianiello, Di Massimo, Esposito. All.: Moriero

A disposizione: Pegorin, Ceka, Mattia, Sorrentino, Di Pasquale, Candellori, Valente, Bacinovic, Di Cecco, Bengala, Damonte, Patti.

Secondo Tempo

47' GOL: RADDOPPIO DI COMI

45' 4 minuti di recupero

34'PAREGGIO VICENZA SU RIGORE

34' rigore per il Vicenza

33' calcio punizione per il Vicenza batte Giacomelli

20' Per la Sambenedettese entra Valente

14' Comi sulla parte alta della traversa

12' Colombo cambia: Ferrari su Lanini, Bangu su De Giorgio

Inizio secondo tempo







Primo tempo