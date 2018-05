Il punto di Alberto Belloni: "Chi vuol esser lieto sia, del doman..."

Chi vuol essere lieto sia. Nel senso che non è obbligatorio far festa. Sia perché del domani non v’è certezza (e quando diciamo domani intendiamo di fatto lunedì, giorno della verità in Tribunale), sia perché non c’è molto per giustificare il giubilo.

Il Vicenza si è salvato e resta in serie C, questo sì. Ma il modo in cui è arrivati a questa buona notizia non è né glorioso, né entusiasmante. E bene hanno fatto i giocatori, al “Mazzola” ad evitare scenari di tripudio.

Cosa si sarebbe dovuto celebrare a mortaretti e Prosecco? Il superamento di play out all’ultimo secondo del ritorno a Santarcangelo, cioè il minimo sindacale in una stagione da archiviare come “anno orribilis”?

Aspettando questa mattinata fatidica dell’asta