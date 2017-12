Vicenza, Salifu operato al San Bortolo con le tecnologie di Boreas

Mercoledì pomeriggio Amidu Salifu, centrocampista 25enne in forza al Vicenza, di proprietà della Fiorentina, è stato operato al ginocchio al San Bortolo. L'intervento sarebbe andato a buon fine.

In accordo con il dottor Ragazzi, medico del Vicenza, Salifu, affetto da condropatia, si è sottoposto all'operazione mercoledì pomeriggio. In sala c'erano il dottor Alberto Momoli, Direttore di Ortopedia e Traumatologia, e il dottor Carlo Tremolada, della Lipogems, altamente specializzata in questo tipo di interventi.

"Si tratta di una delle prime collaborazioni tra l'Ulss 8 e le strutture ed il personale che rientrano nel progetto Boreas - ha spiegato l'ingenger Francesco Pioppi, arrivato appositamente da Milano per assistere (dal di fuori) all'intervento - Sono felice che nonostante le vicissitudini a cui siamo andati incontro, stiamo riuscendo a fare qualcosa di postivo per l'ambiente biancorosso. Auguro ad Amidu di tornare in campo quanto prima"