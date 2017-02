Vicenza-Salernitana, verso la sfida salvezza: infermeria piena

Ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche, possesso palla e lavoro di scarico. Lo riferisce il sito Vicenzacalcio.com.

Francesco Benussi ha lavorato in palestra; Giuseppe De Luca, a causa di un leggero stato influenzale, ha svolto la seduta in palestra; allenamento differenziato sul campo per Francesco Urso, Giulio Ebagua e Salvatore D’Elia; affaticamento muscolare alla coscia destra per Andrea Esposito, che ha svolto terapie e palestra; Nicholas Siega continua la rieducazione a Isola Vicentina con il preparatore Marco Bresciani.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Martedì: seduta pomeriggio (ore 15)

Mercoledì: seduta pomeriggio (ore 15)

Giovedì: seduta pomeriggio (ore 14) a porte chiuse