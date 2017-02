Vicenza-Salernitana: probabile formazione e il pre partita di mister Bisoli

1 / 2

Mister Bisoli si è sempre rivolto alla sua coppia di portieri Benussi-Vigorito come "la più forte della Serie Cadetta". La sfortuna, che non vuole mai mancare di dare il suo contributo nelle ultime stagioni biancorosse, ha voluto che entrambi arrivassero al fondamentale scontro salvezza di venerdì in precarie condizioni fisiche. Il titolare Benussi ha il noto problema alla caviglia mentre Vigorito soffre per il bacino: sarà probabilmente quest'ultimo a scendere in campo.



In difesa, con D'Elia recuperato a sinistra e Pucino a destra, sarà Zaccardo a prendere il posto di Esposito a fianco di Adejo, fuori per infortunio. I due mediani saranno probabilmente Gucher e Rizzo, a scapito di Signori e Urso, con Bellomo davanti tra Orlando e uno tra Vita e Giacomelli. Ebagua non è al top della condizione e da qui due possibili opzioni per il tecnico di Porretta Terme: sostituirlo con il neo arrivato De Luca o farlo giocare comunque con l'ex Bari a contendersi uno dei posti da trequartista.



