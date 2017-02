Vicenza-Salernitana: Esposito out e Vigorito e Benussi acciaccati

Seduta pomeridiana per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tattiche e partita a campo ridotto. Lo riferisce il sito del Vicenza Calcio.

Palestra e terapie per Andrea Esposito (che sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici), per Mauro Vigorito, per Francesco Benussi e per Perfection; Nicholas Siega continua il suo percorso riabilitativo sul campo con il preparatore Marco Bresciani.

La seduta di rifinitura è in programma giovedì pomeriggio a porte chiuse.