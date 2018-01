Vicenza, riprendono gli allenamenti: "Tutti presenti e con lo spirito di sempre"

"Noi saremo tutti presenti, con lo spirito di sempre, ma ci aspettiamo chiarezza da chi finora ha taciuto: il 10 è vicino"

Così il direttore sportivo Moreno Zocchi alla vigilia della ripresa degli allenamenti del Vicenza, in programma mercoledì alle 14.30.

Riaperte le porte del Centro di Isola Vicentina, i biancorossi, tranne l'infortunato Salifu, si ritroveranno sul campo, sotto la guida di mister Zanini, per preparare la partita di Coppa Italia contro il Padova, il 13.

La data spartiacque, fondamentale per le sorti della squadra, è il 10, quando scadrà il termine per il pagamento degli stipendi ed i giocatori, che hanno già messo in mora la squadra, potranno procedere con la risoluzione d'urgenza del contratto per inadempienza.