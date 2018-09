LR Vicenza-Rimini: Pit stop per i biancorossi per registrare il motore

Una prima cosa questo campionato l’ha già detta: i pronostici sono fatti per essere messi in discussione. E se il nostro Vicenza non è andato oltre il doppio pari, le prime due giornate di campionato hanno già archiviato le sconfitte di alcune delle formazioni che sulla carta avevamo messo tra le protagoniste: Feralpi, Sambenedettese e Triestina. Alla faccia dei Caracciolo e dei Granoche…

Ma sono passati solo 180 minuti, come si fa a valutare la reale consistenza delle squadre? Il Vicenza, ad esempio. Che qualcosa non funzioni a dovere lo sa per primo Colella, il quale però resta convinto (e ha certo le sue ragioni) che quello attuale sia il modulo che meglio si adatta all’organico a disposizione. Credo che meriti un investimento di fiducia, lasciandogli il tempo di registrare la squadra.

Un giudizio compiuto, io penso, si potrà azzardare a cavallo tra novembre e dicembre, dopo il poker tremendo di partite (Sambenedettese, Triestina, SudTirol e Ternana). Ma siccome il calcio è quasi più bello da raccontare che da vedere, proviamo assieme a fare qualche considerazione (tralasciando le non poche luci) sulle ombre apparse nella prestazione in Brianza.

Le perplessità