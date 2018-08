Montano i ricorsi contro il LR Vicenza di Rosso

Dopo la decisione di Marco Romizi di andare per vie legali contro l'operazione di Renzo Rosso sull'acquisizione di un ramo d'azienda del defunto Vicenza Calcio, altri 5 ex giocatori in maglia biancorossa si sono rivolti agli avvocati.

I giocatori contestano la decisione della Figc sul cambio di nome della società e sul trasferimento in via Schio della Sede.