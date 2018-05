Vicenza Calcio, al via l'era Rosso: la decisione del tribunale

Giornata densa di emozioni, lunedì, per i tifosi biancorossi, rimasti in trepita attesa fino allo scoccare delle 12, quando è arrivata la chiusura dell'invito all'acquisto del Vicenza Calcio. L'unica offerta arrivata sul tavolo della cancelleria del tribunale è stata quella della OTB, Only the Brave, la holding di Renzio Rosso.

La notizia ha suscitato grande emozione tra i tifosi, che vedono nell'imprenditore bassanese la persona giusta per quella resurrezione tanto attesa. Meno entusiasmo, invece, a Casa Vicenza, dove De Bortoli e Limitone hanno incontrato i giocatori e mister Zanini per complimentarsi con loro per la salvezza raggiunta ma senza dare alcuna certezza per il futuro. Secondo indiscrezioni, la riunione non si sarebbe svolta svolta nel clima più sereno.

Oggi (martedì), il giudice Limitone aprirà l'offerta e ne valuterà il contenuto: la decisione è attesa per la serata. Il punto interrogativo è sulla cifra proposta dalla OTB, dalla quale si capirà se Rosso intende acquisire la società con il titolo sportivo o senza.