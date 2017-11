Vicenza-Renate: le probabili formazioni

Atteso domani al Menti nell’infrasettimanale di serie C, il Renate viene dalla vittoria casalinga per 2-1 col Gubbio, successo che consolida i padroni di casa in testa alla classifica (21 punti, alla pari col Pordenone ma con meno partite giocate) e fa salire di una casella nella graduatoria cannonieri il suo bomber Gomez.

QUI RENATE