Vicenza-Pro Vercelli: promozione biglietti "Pasquetta tutti al Menti"

Il Vicenza Calcio comunica tramite il sito ufficiale che, in occasione della partita contro la Pro Vercelli (in programma lunedì 17 aprile, ore 15.00), sarà attiva la promozione “A PASQUETTA TUTTI AL MENTI” con i biglietti del Settore Distinti e Curva Azzurra in vendita a 7 euro (per gli Under 14 e Under 10 ridotto a 5 euro).

I biglietti saranno in vendita a partire da mercoledì 12 aprile (ore 16) sul sito Listicket (CLICCA QUI) e presso i seguenti punti del circuito Listicket:

- CCCB, via Schio, 2 – Vicenza

- Tabaccheria Sella, corso San Felice e Fortunato, 360 – Vicenza

- Tabaccheria Veller, viale Trieste, 252 – Vicenza

- Bar Tabaccheria allo Stadio, Via Natale del Grande – Vicenza

- viale Venezia, 26 – Bassano del Grappa

- via Cogo, 167 – Bassano del Grappa

- via Matteotti, 4 – Montecchio Maggiore

- Bar Stazione, piazza Matteotti 1/3 – Thiene

- Tabaccheria “Il Cardinale”, Via Cardinale de Lai, 57 – Malo

La promozione “A PASQUETTA TUTTI AL MENTI” sarà attiva fino al giorno gara, giorno in cui i biglietti saranno venduti secondo le modalità tradizionali.



I PREZZI