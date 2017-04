Vicenza-Pro Vercelli: Pastorelli alla ripresa degli allenamenti

Ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. Martedì, La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tattiche, due mini partite a pressione e una partita a campo ridotto. Alla seduta era presente il Presidente, Alfredo Pastorelli, che ha assistito all’allenamento e ha parlato con l’allenatore e la squadra. Lo riferisce il sito ufficiale.

Fabinho si è allenato regolarmente con il gruppo; seduta differenziata per Salvatore D’Elia (corsa e palestra), Giuseppe Rizzo (corsa e palestra), Giulio Ebagua (corsa e palestra) e Giuseppe De Luca (corsa e piscina); lavoro personalizzato di recupero per Raffaele Pucino che ha svolto la seduta in piscina; seduta differenziata sul campo con il preparatore Marco Bresciani per Cristian Zaccardo e Nicholas Siega che procedono nel lavoro di recupero.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Mercoledì: seduta pomeriggio (ore 15)

Giovedì: seduta pomeriggio (ore 15)

Venerdì: seduta pomeriggio (ore 15)

Sabato: seduta pomeriggio (ore 15)

Domenica: seduta mattino (ore 11)