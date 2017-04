Vicenza-Pro Vercelli: le pagelle

Vigorito 4 Un tiro in porta dei piemontesi, un gol su un suo errore gravissimo; non era proprio il momento

Bianchi 5,5 Poco impegnato in fase difensiva, non esce dal compitino

Adejo 5,5 Idem come il collega di reparto

Esposito 5,5 Ritrova il posto da titolare in una partita infelice, ma non per colpa sua

Pucino 5 mezzo punto un meno rispetto ai colleghi, in quanto goleador della squadra; pur non troppo impegnato in difesa, non aiuta i compagni in avanti

Rizzo 5 Da tutto il fiato che ha ma senza troppe idee, non fa meglio Bellomo 5,

Urso 5 Purtroppo il suo impegno viene vanificato da oggettive lacune di qualità. Cernigoi sv

Signori 5,5 Forse quello che ci crede di più, almeno per un'ora, ma sbaglia davanti alla porta

Vita 5 Qualche buona giocata poi il vuoto, non certo colmato da Orlando 5

Ebagua 5 Non è in condizioni di giocare

Giacomelli 5 Corre tantissimo ma per cosa?



Bisoli 5: La squadra ha perso quelle poche qualità che aveva, anche grazie a lui. Che fare?