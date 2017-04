Vicenza-Pro Vercelli, probabile formazione e pre partita di mister Bisoli

Per i biancorossi sabato alle 15 allenamento a porte chiuse al Menti e domenica rifinitura delle 11 al centro sportivo di Isola Vicentina aperta al pubblico.

Con la conferma di Vigorito tra i pali, contro la Pro Vercelli il Vicenza dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 così composto: in difesa, Pucino sulla destra (in ballottaggio con Bianchi), Esposito (o Zaccardo) e Adejo al centro e D'Elia sulla sinistra.

Fermo per squalifica Gucher, i tre di centrocampo saranno giocoforza Urso, Signori e Rizzo. Trio d'attacco con Ebagua sostenuto da De Luca e uno tra Orlando, Giacomelli e Vita. Bellomo dovrebbe andare inizialmente in panchina.