Vicenza ancora sconfitto in casa, la panchina di Bisoli traballa

"Abbiamo perso una partita importante, davanti al nostro pubblico. Il momento è molto delicato, sia dal punto di vista della fragilità psocologica palesata dalla squadra, sia dal punto di vista della classifica".



Così Antonio Tesoro, il direttore sportivo del Vicenza Calcio dopo la sconfitta casalinga contro la Pro Vercelli: "Dobbiamo rimbccarci le maniche. Non ho parlato nè con l'allenatore nè con il presidente e ci riserviamo le prossime ore per decidere il da farsi. Non è da eslcudere che il Vicenza vada in ritiro ma prima bisogna risolvere delle questioni più importanti. Il pubblico ha manifestato il proprio dissenso in modo civile e dobbiamo subito correre ai ripari per centrare l'obiettivo salvezza".