Vicenza-Pro Piacenza, probabili formazioni e prepartita

Primo vero test con il risultato che conta, quello che attende oggi il Vicenza al Menti. L’esordio in Coppa Italia vede i berici opposti ad una Pro Piacenza che sulla carta appare di caratura inferiore ma che è senz’altro più avanti degli uomini di Colombo sia per preparazione atletica che per amalgama. Si tratta di una partita che, al di là del superamento del turno ad eliminazione diretta, consentirà di dare qualche giudizio in più su una squadra assemblata con qualche sofferenza e che affronta l’impegno ancora totalmente priva dell’attacco. L’allenatore, che deve rinunciare a qualche pedina per problemi burocratici, confermerà Malomo in difesa e affiderà la miccia dei cannoni al bomber del precampionato: il giovane Max Giusti. Inizio alle ore 18.00 con il settore Distinti chiuso e il pubblico dirottato tra Curva e Tribuna.

PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (4-3-3): Valentini; Bianchi, Milesi, Malomo, Beruatto; Alimi, Salifu, Bangu; De Giorgio, Giusti, Giacomelli. A disp. Costa, Crescenzi, Viola, Magri, Giraudo, Barbosa, Sbrissa, Paiolo. All. Colombo

PRO PIACENZA (4-4-2) : Gori, Messina, De Santis, Belotti, Ricci; Bazzoffia, Cavagna, Aspas, Barba; Alessandro, Mastroianni. A disp. Bertozzi, Beduschi, Starita, Mannini, Margaglio, Cesari, La Vigna, Avanzini. All. Pea

Arbitra il sig, Andreini della sezione di Forlì (Salvatori e Colinucci)

LA DIRETTA DALLE 17.30