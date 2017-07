Il punto di Alberto Belloni: "Il Vicenza passa in Barba alla Pro"

Serviva una vittoria e vittoria è stata, persino con largo risultato. Certo non tutto è stato convincente e il Lane è riuscito anche ad andare sotto di un gol, ma la formazione di Colombo, orfana di punte, aveva bisogno di un’iniezione di fiducia in attesa di acquisire dal mercato il suo volto definitivo. E l’iniezione è di quelle da 4 cc. Partiamo dalle note più liete, che riguardano il centrocampo, apparso già in palla e ben assortito, anche se (a mio avviso) il ruolo da centromediano metodista meglio si attaglia alle caratteristiche di Sciacca che di Alimi, che vedrei meglio nel ruolo di mezzala.

Convincente Isaac Sbrissa e ancora di più il dinamico Bangu. A corrente alternata la difesa, nella sua versione B, vista la contemporanea assenza di Milesi e di Crescenzi. In avanti non potevano non esserci problemi e nonostante la goleada si sono visti i limiti di un 11 senza punte di ruolo. Nel complesso, tuttavia, una partita che ha divertito il pubblico (folto oltre le aspettative, con oltre 2.000 unità) facendo magari arrabbiare tutti quelli (e non sono stati pochi) scoraggiati dalla snervante fila al botteghino nel prepartita.

Ora tocca a Foggia, prossimo avversario di Tim Cup allo Zaccaria. Sperando che nel frattempo almeno una pedina (Ferrari?) possa integrare un reparto offensivo attualmente affidato solo alla buona volontà di Giusti e all’estro di un Giacomelli, apparso davvero un lusso per la Terza serie. Qualcuno ha pensato bene di uheggiarlo… Viene spontanea l’osservazione: se il risultato è questo, divertitevi ancora a fischiare Jack.