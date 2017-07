Vicenza - Pro Piacenza: le pagelle

Le pagelle di Vicenza- Pro Piacenza

VALENTINI 6,5: assolutamente incolpevole sul gol, si esprime bene in uscita (salvo un liscio al 9’) e tra i pali (parata al 28’). Da brividi ma efficace la sua serie di dribbling nella ripresa.

BIANCHI 6,5: cerca di spingere molto sulla fascia ma soffre l’avversario diretto: un erroraccio al 30’ quando è costretto a rincorrere vanamente l’avversario, rischiando il giallo e un’altra sbavatura al 35’. Ancora un’incertezza al 59’ ma anche un’ottima iniziativa al 67’, quando affetta la difesa ospite.

MALOMO 6: un paio di buoni interventi, di testa e di piede, ma la Pro per due volte si infila centralmente nella difesa iberico (al 21’ in occasione del gol e poi al 41’, quando la scampa per poco). Al 74’ si fa trovare al posto giusto sul corner e segna il 3-0.

MAGRI 6: fisicamente si fa valere, specie nel gioco aereo, ma la tecnica lascia molto a desiderare. Combatte però come un leone fino alla fine.

BERUATTO 6,5: inizia benissimo con grande personalità sulla fascia di sinistra, poi rallenta la spinta. Al 55’ però solo un eccesso di generosità gli impedisce di fare un eurogol.

ALIMI 6,5 : è un buon giocatore, fisicamente e come personalità. In realtà, però, sembra più tagliato per un ruolo da mezzala che come boa davanti alla difesa. Non è velocissimo ma la tecnica è ottima.

BANGU 7: la migliore sorpresa del pomeriggio: non solo copre tutto il campo con grande dinamismo ma va spesso tra le linee dimostrando verve e buon piede. Esce per far posto a Giraudo

SBRISSA: 6,5 dalla sua parte il Vicenza è meno tonico che sull’altra corsia, ma il baby biancorosso dimostra già di non temere le luci della ribalta.

GIACOMELLI 7: che in serie C potesse fare la differenza era evidente a tutti (meno ai fischiatori di professione, che gli dedicano un coro penoso). Restava solo da capire con che spirito sarebbe rimasto dopo le contestazioni dell’anno scorso. Oggi ha parlato coi gol…

GIUSTI 6,5: non è una prima punta e gli tocca fare un mestiere che non gli è proprio. Qualche buon movimento (come al 2’) e tanto impegno. Isolatissimo, si danna l’anima come un Robinson senza nemmeno Venerdì a fargli da spalla. Bellissima la deviazione al 72’ su cross teso di Giacomelli, che non entra solo per il miracolo di Gori

DE GIORGIO 5,5: un primo tempo piuttosto opaco, nel quale non lascia praticamente traccia nel taccuino del cronista. Un tiro alto all’84’. Segna il penalty del poker.

GIRAUDO s.v.: si fa fare il fallo dal portiere che porta al calcio di rigore.

PAIOLO: s.v.

BARBOSA: s.v.