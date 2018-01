Vicenza, premio partita per Gubbio: Giacomelli atteso da Pastorelli

In attesa del pagamento degli stipendi, che dovrebbe avvenire lunedì, c'è un premio partita che aspetta i biancorossi in contrà Canove.



Secondo quanto si apprende, capitan Giacomelli ha appuntamento, sempre lunedì, dall'ex presidente Pastorelli, per ricevere una somma (destinata a tutta la squadra), grazie al pareggio ottenuto il 22 dicembre a Gubbio.



Il fatto, in questo momento di transizione societaria, suona quantomeno curioso, ma non può che far piacere per le tasche dei tesserati, che hanno vissuto momenti di difficoltà.