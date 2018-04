Vicenza-Pordenone, il punto di Alberto Belloni: "Lerda ci crede"

Il Pordenone, atteso al Menti per questa quartultima di campionato, era stato costruito per la promozione diretta e ad inizio stagione aveva anche mantenuto le promesse, in un buon periodo di forma culminato con il quasi miracolo di Coppa contro l’Inter. Poi, la flessione di rendimento, che consegna oggi i ramarri ad una posizione di seconda fila, che mantiene comunque intatta la prospettiva di passaggio in B attraverso i play off.

QUI PORDENONE

I friulani vengono da una netta ed indiscussa sconfitta all’Euganeo di Padova e dal riposo dell’ultimo turno. Tra i neroverdi in forse Perilli (leggera distorsione alla caviglia e Caccetta (ferita lacero contusa). Sono rientrati in gruppo Gerardi, Misuraca e Parodi che la scorsa settimana si erano allenati a parte. Ha fatto lavoro differenziato per precauzione il solo Bombagi (affaticamento). Il tecnico Lovisa potrebbe confermare il suo 4/4/2 preferito oppure scendere al Menti con un 4/3/2/1 già provato con successo in precedenza.

QUI VICENZA

In casa berica invece, tanta apprensione per l’imminente asta fallimentare, il che non giova ovviamente ad una perfetta concentrazione. A Mestre, tuttavia, il gruppo ha dimostrato di essersi ritrovato e mister Lerda ci crede. Il Vicenza ha ottenuto solo due punti nelle ultime cinque uscite e nelle partite giocate in casa, sin qui, sono arrivati 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, conquistando 16 punti in 15 uscite.

Un mezzo disastro, insomma. L’allenatore biancorosso verosimilmente non si discosterà molto dallo schieramento (3/5/2) che ha ben figurato al Mecchia, con qualche dubbio sull’utilizzo dal primo minuto del meno brillante nella partita in riva alla laguna e cioè Giorno. In caso di avvicendamento, propendo per la scelta di Salifu, che potrebbe vincere la concorrenza di Tassi. Biglietti a prezzi popolarissimi, alla ricerca di uno stadio da 12° uomo in campo. Arbitra il signor Lorenzo Maggioni di Lecco. Nella speranza che il fischietto lombardo si dimostri meno sprovveduto delle giacchette nere che l’hanno preceduto…