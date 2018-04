Il punto di Alberto Belloni: "Ognuno è artefice del proprio destino"

Il Vicenza è kaputt? No. Non ancora, almeno. Ci sono 9 punti da spartire e i giochi non sono fatti. Che cosa ci dice il pareggio contro il Pordenone, dunque? Dice, intanto, che il Lane di quest’anno non è fortunato, ma molto per sua personalissima colpa. Quando all’88’ il pessimo arbitro di Lecco fischia il penalty per il fallo (nettissimo) subìto in area da Ferrari, la Dea Eupalla strizza alla buonora l’occhio ai biancorossi. In zona Cesarini, nonostante l’uomo in meno e tante difficoltà, la sorte pallonara regala ai padroni di casa l’occasione facile facile per portare a casa tre punti sui quali ormai nessuno avrebbe scommesso.

