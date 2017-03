Vicenza-Pisa: si rivedono D'Elia e Vita, biglietti oltre quota 1.500

Allenamento pomeridiano per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina, in vista del posticipo contro il Pisa, in programma domenica alle 17.30.



La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche e tattiche e partita a campo ridotto. Lo riferisce il sito ufficiale.

Salvatore D’Elia e Alessio Vita hanno svolto la seduta con il gruppo; percorso personalizzato (corsa e palla) sul campo per Giulio Ebagua, Iacopo Cernigoi e Petar Zivkov; terapie e palestra per Francesco Benussi, Raffaele Pucino, Fabinho e Davide Costa; seduta personalizzata di recupero per Nicholas Siega, che ha svolto sul campo lavoro atletico e con la palla; assente per un virus influenzale Souleyman Doumbia. I biancorossi proseguiranno la preparazione venerdì pomeriggio e sabato mattina.



E' proseguita anche giovedì la caccia al tagliando, che vede i Distinti a un prezzo speciale di 7 euro: i biglietti venduti, a giovedì sera, erano oltre 1.500.