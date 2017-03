Vicenza-Pisa: ritorno di Ebagua ed è boom in prevendita

Buone notizie da Isola Vicentina: Giulio Ebagua ha svolto una seduta personalizzata con lavoro di corsa ed esercitazioni con la palla e quindi può tornare in campo. Stesso discorso per Iacopo Cernigoi e Petar Zivkov. Per quanto riguarda Mauro Vigorito, il suo lavoro con il gruppo è stato regolare mentre Salvatore D’Elia e Alessio Vita non si sono allenati integralmente per alcuni aspetti tecnici a scopo precauzionale.

Terapie e palestra invece per Francesco Benussi, Raffaele Pucino, Fabinho e Davide Costa e seduta personalizzata di recupero per Nicholas Siega, che ha svolto sul campo lavoro atletico e con la palla. Souleyman Doumbia è stato invece assente per un virus influenzale.

Il Vicenza Calcio può sorridere anche per la risposta all'iniziativa promozionale "Tutti al Menti" valida per il settore Distinti. Sono infatti già più di mille i biglietti acquistati a 7 euro.