Vicenza-Pisa: probabili formazioni e pre partita di mister Bisoli

Il mister lo aveva detto già la scorsa settimana, "da qui al 22 maggio saranno tutte finali" e lo è a maggior ragione la partita in programma domenica alle 17.30 al Menti, contro un Pisa che ha tre punti in più. I tifosi hanno raccolto l'appello lanciato al termine del pareggio ottenuto a Cesena e il Menti una bolgia lo sarà davvero: i biglietti venduti in prevendita sono stati 2.751, dei quali 462 per il settore ospiti.



TUTTO SU VICENZA-PISA



Nel corso della settimana, Bisoli ha ritrovato Salvatore D'Elia, Alessio Vita, Giulio Ebagua, Souleyman Doumbia e Petar Zivkov, ma probabilmente solo il primo partirà da titolare. L'11 che probabilmente affronterà la squadra di Gattuso (piccola nota a margine, con lui i campioni del mondo sul prato del Menti saranno tre) vedrà Amelia tra i pali, Zaccardo, Adejo Esposito e D'Elia in difesa con Gucher e Rizzo in mediana. Davanti resta De Luca, supportato da Orlando, Bellomo e Giacomelli.



Le parole del mister dalle 13.30