Vicenza-Pisa: le pagelle

Amelia 6: Poco impegnato, incolpevole nell'azione del gol

Zaccardo 6: Il Pisa non ha certo pressato in avanti, gol frutto di un errore collettivo

Adejo 6 Lotta al centro della difesa,

Esposito 6 Come tutto il reparto non fa male, a parte il go

D’Elia 6 Rientra e fa quel che può

Rizzo 6 Il centrocampo non brilla di inventiva ma Giacomelli non fa meglio

Gucher 6 Non sta bene, lo sostitusce Urso che segna un rigore storico (6,5)

Orlando 4 nulla e espulsione.

Signori 5,5: Fuori posizione, non aiuta la manovra

Bellomo 5 Mai in partita, lascia il posto ad Ebagua (7) che va in gol

De Luca 5,5 Non fa molto per rendersi pericoloso