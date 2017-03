Vicenza-Pisa: le interviste

Bisoli: Una gioia immensa. 11 contro 11, perchél uomo in più era il pubblico. Sapevo che i ragazzi l avrebbero svoltata e l hanno fatto. Stiamo recuperando gli uomini e si vede. La svolta è stato passare al 4-3-2 e i ragazzi ci sono stati dentro. Grazie a Giulio Ebagua e grazie a tutti. Finiamo questo campionato poi l anno prossimo vediamo.

Adejo: Abbiamo fatto una grandissima vittoria, in 10, e voglio dedicarla a mia moglie e a mio figlio. Ora godiamoci la vittoria, da domani pensiamo al Frosinone

Urso: Sono contento del risultato, del mio rigore... per tutto. Abbiamo giocato megliio in 10? È un caso. Non ho capito niente dopo il gol ma ora pensiamo alla prossima.

Ebagua: Non sto bene ma sto cercando di fare il massimo. Il mister mi ha spronato ad entrare e ho fatto del mio meglio. Sono dispuaciuto per non poter dare il massimo.