Vicenza-Pisa: diretta, risultato, formazioni, tabellino, pagelle, interviste

Mai come oggi l'imperativo per l'11 biancorosso è vincere: mettere in saccoccia i tre punti tra le mura del Menti, stracolmo per l'occasione, permetterà al Vicenza di proseguire la corsa salvezza. Non conquistare la piena posta in palio vorrebbe dire trovarsi, domenica sera, in una posizione di classifica assolutamente critica.



Nel corso della settimana, Bisoli ha ritrovato giocatori importanti, tra cui D'Elia che finalmente ritroverà il suo posto sulla sinistra. Torna a disposizione anche Ebagua che, però, a detta dello stesso tecnico, potrà essere utilizzato, forse, nel finale. Come prima punta, quindi, spazio ancora a De Luca, supportato dal terzetto Orlando-Bellomo-Giacomelli. Davanti a Amelia, oltre a D'Elia, ci saranno Zaccardo, Adejo ed Esposito, con Gucher e Rizzo in mediana.



IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI

I CONVOCATI



PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (4-2-3-1) Amelia; Zaccardo, Adejo, Esposito, D’Elia; Rizzo, Gucher; Orlando, Bellomo, Giacomelli; De Luca. A disp. Vigorito, Bogdan, Bianchi, Zivkov, Vita, Urso, Signori, Doumbia, Ebagua. All. Bisoli

Pisa (4-3-3) Ujkani; Golubovic, Del Fabro, Milanovic, Longhi; Tabanelli, Di Tacchio, Angiulli; Gatto, Manaj, Masucci. A disp. Cardelli, Birindelli, Lazzari, Verna, Favale, Zonta, Peralta, Cani, Zammarini. All. Gattuso

LA DIRETTA DALLE 17 --- LA 30a GIORNATA DI B ---