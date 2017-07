Vicenza-Perugia, secondo test per i biancorossi

Primo assaggio di calcio vero per il Vicenza quando manca una sola settimana al debutto ufficiale che avverrà al Menti contro la Pro Piacenza per il primo turno di Coppa Italia. Il match amichevole si disputerà alle 17:30 a Pergine Valsugana. Contro il Perugia, rispetto al debutto con il Tresche Conca mancheranno Malomo e Ferchichi; attesa invece per gli ultimi arrivi Bangu e De Giorgio.

La terna arbitrale sarà composta dal sig. Luca Bergamin, assistenti Antonio Codemo e Giovanni Pandolfo, tutti della sezione Castelfranco Veneto. Gli umbri hanno debuttato mercoledì proprio contro una rappresentativa di Pergine e la squadra di Federico Giunti ha vinto 10-1

Prezzi: 10 € intero 5€ ridotto Under 14