Vicenza-Padova, scontri pre partita: Daspo per un 24enne padovano

È arrivata dalla questura di Vicenza la notifica di un primo Daspo, emesso nei confronti di un tifoso padovano in relazione all’aggressione perpetrata da parte di alcuni ultras patavini ai danni del personale delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico per l’incontro di calcio Vicenza – Padova disputato sabato 27 gennaio 2018.

Il Questore di Vicenza ha emesso nella mattinata di ieri un provvedimento per anni 2 e con l’obbligo di firma per un anno a carico di T.M.A. di anni 24 residente in provincia di Padova, persona già denunciata dalla DIGOS. per resistenza a pubblico ufficiale aggravata in quanto travisato al momento del fatto.

Il provvedimento è stato notificato stamattina da personale DIGOS di Vicenza e di Padova e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova. Per quanto concerne le posizioni degli altri ultras responsabili delle violenze e delle intemperanze nel pre-partita dell’incontro in parola, sono tuttora in corso indagini da parte della DIGOS. di Vicenza per i successivi seguiti giudiziari ed i provvedimenti amministrativi conseguenti.