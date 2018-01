Vicenza-Padova, si gioca alle 20:30: verso il sold-out

Si è appena conclusa la riunione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che doveva deliberare sulla partita Vicenza-Padova in programma sabato al Menti.

La decisione definitiva è sull'orario della partita: si giocherà come previsto sabato alle 20:30.

Sbloccato per tutti l'acquisto dei biglietti per il match. Prevendita da domani nei punti vendita e online sul sito Listicket fino alle 17.30 di sabato. L'Osservatorio ha comunicato una deroga alla legge che prevede l'acquisto dei biglietti anche in altri settori il giorno della partita. I residenti nella provincia di Padova possono infatti acquistare solo quelli del settore ospiti.

Si sta invece ancora discutendo sull'aumento del numero di steward per garantire maggiore sicurezza e anche sull'incedibilità per tutti del biglietto. Vale a dire che il tagliando non può essere acquistato per altre persone.