Vicenza-Padova: il "giallo" dell'orario e degli abbonamenti

Che ci sia grande attesa, è fuor di dubbio. Che il Menti registrerà il tutto esaurito è molto probabile. L'esito, come in ogni partita di pallone, è aperto a tre risultati possibili. Ma... In questa stagione pare non ci sia mai fine ai "ma".

Orario

La prevendita dei biglietti per Vicenza-Padova partirà mercoledì alle 10 ma non è ancora chiaro a che ora si giocherà: il tutto è nelle mani dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che dovrebbe decidere giovedì ma che potrebbe anche anticipare la scelta a mercoledì sull'orario, se le 20.30 come prestabilito o se nel pomeriggio, per motivi di ordine pubblico. La questura di Vicenza, martedì, non è sbilanciata.

Abbonamenti

Altra questione su cui sui social si stanno rincorrendo voci fallaci è sul fatto che la partita sia "fuori abbonamento": nulla di più falso. La società ha deciso prezzi speciali per favorire il massimo afflusso possibile dei tifosi allo stadio e chi vorrà acquistare biglietti ben venga per le sorti della squadra. Gli abbonamenti sono, ovviamente, validi anche per la partita contro il Padova.