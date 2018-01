Vicenza-Padova, misure straordinarie: biglietti ancora sospesi per i biancoscudati

Vicenza Calcio informa che la vendita dei tagliandi per i non vicentini per la gara con il Padova, sarà attiva successivamente alla delibera dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in programma nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio. Solo dopo l'incontro si potrà sapere se il match sarà anticipato al pomeriggio di sabato oppure se si svolgerà come previsto alle 20"30. Per quanto riguarda i tifosi biancorossi, è già attiva la vendita online mentre e allo Stadio, mentre nelle tre strutture autorizzate i biglietti si potranno acquistare da domani.

La questura informa che, visti i problemi già verificatosi con le due tifoserie, si è reso necessaria un'operazione di sensibilizzaizione. Al Menti sono previsti circa 1500 supporter biancoscudati e si preannuncia il tutto esaurito . Oltre alla chiusura allargata in zona stadio, una prima riunione dell'Osservatorio ha predisposto delle misure straordinarie in accordo con le società calcistiche e le tifoserie.

In particolare il consiglio per i tifosi del Padova è di evitare l'uso del treno, anche perché per la giornata di sabato è previsto uno sciopero dei dipendenti regionali delle ferrovie e quindi il convoglio predisposto potrebbe non partire. Inoltre, chi arriva su strada ferrata non avrebbe la corsa di ritorno garantita vista la mancanza di treni. L'indicazione per i padovani è di recarsi alla partita in auto uscendo al casello di Vicenza Est dove sono stati predisposti 12 bus-navetta Svt che porteranno gratuitamente i biancoscudati al Menti.

Il parcheggio per le vetture all'uscita dell'autostrada sarà gratuito e presidiato dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rinforzo delle misure di sicurezza, in particolare la presenza di altri contingenti delle forze di polizia si attende la decisione del Ministero che potrebbe arrivare nella giornata di domani. Giovedì si svolgerà anche un'altra riunione in questura sulle disposizioni per l'ordine pubblico.