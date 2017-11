Vicenza, nuovo presidente Pioppi a Isola col nuovo staff

Il consigliere Pioppi ing. Francesco informa che, dalla data odierna, sarà presente presso il Centro Tecnico Morosini di Isola Vicentina, al fine di seguire e confrontarsi con staff tecnico e la squadra, il sig. Riccardo Ferri in qualità di delegato “Boreas” per quanto riguarda l’Area Tecnica. Per la sola visione degli allenamenti potrebbe essere presente anche il sig. Claudio Capuzzo, in qualità di osservatore. Ha, inoltre, richiesto il reintegro “quale responsabile del settore giovanile” del sig. Gianluca Presicci.