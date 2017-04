Vicenza-Novara, sarà ancora "Tutti al Menti"

Il Vicenza Calcio comunica che, in occasione della partita contro il Novara (in programma lunedì 24 aprile, ore 20.30), sarà attiva la promozione “TUTTI AL MENTI” con i biglietti del Settore Distinti e Curva Azzurra in vendita a 7 euro (per gli Under 14 e Under 10 ridotto a 5 euro).

I biglietti saranno in vendita a partire da giovedì 20 aprile (ore 16) sul sito Listicket (CLICCA QUI) e presso i seguenti punti del circuito Listicket:

- CCCB, via Schio, 2 – Vicenza

- Tabaccheria Sella, corso San Felice e Fortunato, 360 – Vicenza

- Tabaccheria Veller, viale Trieste, 252 – Vicenza

- Bar Tabaccheria allo Stadio, Via Natale del Grande – Vicenza

- viale Venezia, 26 – Bassano del Grappa

- via Cogo, 167 – Bassano del Grappa

- via Matteotti, 4 – Montecchio Maggiore

- Bar Stazione, piazza Matteotti 1/3 – Thiene

- Tabaccheria “Il Cardinale”, Via Cardinale de Lai, 57 – Malo