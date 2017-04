Vicenza-Novara, ripresa degli allenamenti con Rizzo acciaccato

I biancorossi sono rientrati da Benevento sabato mattina e nel pomeriggio hanno svolto una seduta pomeridiana di allenamenti sul campo del "Menti" in vista della sfida interna col Novara. Mister Torrente ha diviso il gruppo in due: chi ha giocato contro il Benevento ha svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato ha svolto riscaldamento, torelli, esercitazioni tecniche e una mini partita.

Terapie per Andrea Esposito e Cristian Zaccardo. Giuseppe Rizzo, valutato dallo staff medico, ha evidenziato un trauma contusivo al ginocchio sinistro che sarà valutato in base all’evoluzione del quadro clinico.

La seduta di rifinitura di domenica alle ore 17 si svolgerà a porte chiuse allo stadio “Menti” di Vicenza.