Vicenza-Novara, probabile formazione e pre partita di mister Torrente

Domenica pomeriggio di rifinitura al "Menti" a porte chiuse per i ragazzi di mister Torrente alla vigilia di un'altra sfida da vincere: quella interna con il Novara.

In difesa, se non dovesse essere pronto Esposito dopo il problema al ginocchio a Benevento, l'allenatore potrebbe puntare su Bianchi a destra, D'Elia a sinistra e la coppia Adejo-Pucino al centro. A centrocampo, visto il trauma riportato da Rizzo nella trasferta in Campania, Torrente potrebbe riaffidarsi ai tre che hanno iniziato l'ultima gara: Gucher, Signori e Bellomo. In avanti, considerata la squalifica rimediata da De Luca, la scelta quasi forzatamente dovrebbe ricadere sul trio Vita-Ebagua-Giacomelli visto contro il Benevento.



IL PRE PARTITA DI MISTER TORRENTE

