Vicenza-Novara: le pagelle

Vigorito 6 Incolpevole nel gol subito, poi quasi spettatore non pagante



Pucino 6+ Finalmente lo rivediamo nel suo ruolo propulsivo, dal suo lato non passa nulla (quasi)

Adejo 7 Si fa carico anche di parte del lavoro dell'acciaccato Esposito

Esposito 6 Gioca in condizione di emergenza e stringe i denti

D’Elia 6- E' suo l'errore che porta al vantaggio dei piemontesi



Signori 6+ Partita non brillante e sbaglia un gol davanti a un portiere non in serata

Gucher 6 Risente delle due partite consecutive e concede un po' troppo. Lascia il posto a Rizzo 6,5

Bellomo 6,5 Quando riesce a entrare in gioco può. Si rivede Siega 6,5



Orlando 8 Finalmente fa rivedere al popolo biancorosso il suo talento, con assist e un gol pesante. Lo sostituisce Vita SV

Ebagua 7 Mai domo, nemmeno da zoppo, segna il gol della rimonta

Giacomelli 7 Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e oggi ha fatto vedere di che pasta è fatto



Mister Torrente 7 Un cambio d'aria ci voleva e mette in campo una squadra motivata e generosa