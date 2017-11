Vicenza-Mestre: le probabili formazioni

QUI MESTRE

Il Mestre (un po’ a sorpresa) ad un terzo di stagione precede il Vicenza di un punto (anche se con una partita in più). Nessuno squalificato in settimana in casa veneziana. Nell’ultimo incontro, perso a Padova per 2-1 la formazione arancione ha destato ottima impressione, mettendo spesso alle corde i biancoscudatiTitolo 2 e terminando sconfitta di misura dopo il gol di Neto Pereira che ha dimezzato le distanze nel secondo tempo. Nell’ultimo quarto d’ora, assedio alla porta patavina con i padroni di casa che non hanno più superato la metà campo. Il tecnico Zironelli, vicentino di Piovene Rocchette, verosimilmente non si scosterà troppo dalla formazione che ha fatto così bella figura nella Città del Santo: Favaro; Gritti, Perna, Politti; Fabbri, Beccaro, Zecchin, Rubbo, Lavagnoli; Neto Pereira, Sottovia. Attesi a Vicenza oltre un centinaio di supporter mestrini.

QUI VICENZA