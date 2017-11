Vicenza-Mestre: il pre partita di mister Colombo

È un Vicenza che si presenta al Menti dopo il suggello dell'entrata di Boreas alla guida societaria. La partita sarà quindi un banco di prova importante anche per le future decisioni del nuovo management. Colombo contro la formazione arancione al Menti non potrà ancora contare su Malomo e su Lorenzo Tassi che deve scontare le due giornate di stop. Assente anche Beruatto per l'impegno con l'Under 20.

Partita cruciale per i biancorossi ma anche per il mister che deve portare a casa un risultato dopo la deludente prestazione del match con il Santacangelo. Da parte sua il Mestre, nell'ultima partita con la capolista Padova, ha dimostrato tenacia, pur perdendo di misura.

DIRETTA ALLE 13:30