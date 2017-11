Vicenza-Mestre: le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle di Vicenza-Mestre

VALENTINI 5: para con sicurezza un forte tiro di Spagnoli al 4’, in occasione del gol annullato non riesce a trattenere il pallone, che sul corner successivo gli diventa una saponetta tra le mani. Salva d’instinto sulla girata di Beccaro al 28’. Facile la parata al 35’. Para ancora su Beccaro al 41’. Il raddoppio di Neto Pereira gli passa sotto le braccia tese alla maniera di Mai dire gol.

BIANCHI 4,5:l’incursione di Beccaro che cosa il gol arancione al 65’ dipana dalla sua parte e arriva dopo una prestazione assolutamente incolore. Un’involuzione, la sua, per molti versi inspiegabile.

MILESI 5:la sua trattenuta per un braccio in area al 44’ su Sidinha è quanto meno sospetta. Per il resto condivide la prova assai incerta di tutta la difesa.

CRESCENZI 5:si fa fumare dall’avversario diretto in area al 22’, per fortuna che Spagnolo perde il passo. Suo un colpo di testa a lato su corner al 37’. In generale il Mestre impensierisce la retroguardia biancorossa ben di più di quanto faccia il Lane.

BERUATTO 4,5: forse è stanco per gli impegni ripetuti ma nel primo tempo il suo apporto alla manovra offensiva è piuttosto limitato. Giornata da dimenticare anche per l’ex juventino.

ALIMI 4: un tiro altissimo al 19’ e qualche errore di misura. Il suo rinvio sbilenco al 63’ è lo specchio del suo attuale stato di forma. Un fantasma in campo.

ROMIZI 5: tentativo di tiro infruttuoso al 43’ e un colpo di testa parato da Gagno al 45’. Bel colpo di testa (parato) al 64’ ma in off side. Corre ma non ragiona abbastanza.

DE GIORGIO 5: grossolano errore su un passaggio al 7’, ripetuto poi al 61’. Cerca di dare ordine e profondità alla manovra berica ma i risultati sono scarsi.

DI MOLFETTA 4,5: sulla fascia destra, grazie anche alla frequente presenza di Lanini, trova molti spazi liberi che però non sfrutta a dovere. Perde un brutto pallone al 24’. Anche per lui prestazione molto deludente e cambio anticipato.

GIUSTI n.g.: una discreta imbeccata per Comi al 77’ e poco altro. Ma non è certo a lui che bisogna chiedere conto del disastro

LANINI 5: passaggio errato al 25’. Tira male la punizione dal limite al 32’. Mai insidioso per la porta mestrina. Ad inizio ripresa prende la via degli spogliatoi per manifesta incapacità ad offendere.

GIACOMELLI 5: stavolta non fa i miracoli degli ultimi tempi. Il suo ingresso non cambia il volto della gara.

FERRARI 4:perde banalmente un pallone a centrocampo al 39’ ma non è certo l’unica sbavatura. E’ volonteroso nel far salire la squadra, ma essere prima punta richiede ben altra pericolosità di quella dimostrata nei primi 45’. E infatti al 57’ lascia malinconicamente il posto a Comi.

COMI 5: al 74’ annullata la sua deviazione vincente sul tiro di Beruatto. Tiro centrale al 78’. Un colpo di testa all’82 e subito dopo chiede un rigore (inesistente). Gli si chiede il miracolo che però non può arrivare sempre.

COLOMBO