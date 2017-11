Vicenza-Mestre: 0-0, un gol annullato per parte

Primo tempo

VICENZA (3-5-2): Valentini; Crescenzi, Milesi, Bianchi; Di Molfetta, De Giorgio, Alimi, Romizi, Beruatto; Lanini, Ferrari. All.: Colombo.

A disposizione: Fortunato, Costa, Malomo, Magri, Giraudo, Bangu, Ferchichi, Salifu, Turi, Comi, Giusti, Giacomelli.

MESTRE (3-4-3): Gagno; Boffelli, Perna, Politti; Fabbri, Rubbo, Boscolo, Lavagnoli; Spagnoli, Sodinha, Beccaro. All.: ZironelliA disposizione: Favaro, Ayoub, Zanetti, Kirwan Casarotto, Neto, Stefanelli, Bonaldi, Gritti, Bussi, Sottovia, Zecchin.

Arbitra Sig. Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale, coadiuvato dagli assistenti Sig. Driss Abou Elkhayr della sezione di Conegliano e dal Sig. Patric Lenarduzzi della sezione di Merano.

35' Ancora pericolosi gli uomini di Zironelli, questa volta su punizione

27' Altra occasionissima per il Mestre, sempre troppo liberi gli arancioneri davanti a Valentini

23' Gol annullato anche ai biancorossi per fuorigioco

Prestazione decisamente sotto tono, per usare un eufemismo, da parte di tutti i reparti

Nulla da dichiarare fino al 20' quando viene annullato un gol al Mestre

0' Al via il match al Menti con il Vicenza che attacca verso la Sud

Il Pre partita