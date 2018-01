Vicenza, la verità dei giocatori e l'ultimo allenamento

Giornata campale nella storia del club fondato nel 1902.

Al culmine della protesta per il mancato pagamento degli stipendi, i giocatori biancorossi presenteranno alla stampa le loro ragioni per la richiesta della rescissione anticipata del contratto con il Vicenza Calcio, all'AIC alle 14, e poi si recheranno al Menti per svolgere quello che per molti sarà l'ultimo allentamento. Per questo hanno invitato tutti i tifosi a raggiungerli allo stadio.